Abzocker-Anrufe: Wie wär's mit wilden Liebesschwüren?

Auch wenn man nicht darauf reinfällt, die Abzocker-Anrufe sind äußerst nervig. Warum deshalb nicht mal den Spieß umdrehen?

Sie sind natürlich die Pest. Abzockeranrufe, mit denen vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter, falsche Polizisten, angebliche Verwandte usw. versuchen, arglose Menschen um viel Geld zu erleichtern. Schlimm, dass die Betrüger immer wieder Opfer finden. Noch schlimmer, dass kein Kraut gegen diesen inzwischen alltäglichen Telefon-Terror gewachsen scheint. Auch wenn Polizei und Justiz immer wieder Betrüger aus dem Verkehr ziehen, finden diese offenbar genügend Nachahmer.

Was andererseits natürlich eine Chance ist. Denn schließlich darf man den ungebetenen Anrufern auch selbst was erzählen. Alles, was Sie schon immer mal am Telefon sagen wollten, aber sich nie getraut haben, bei diesen Anrufern kann es raus – und zwar ungefiltert: Wilde Liebesschwüre, üble Schimpfwörter oder der neueste Reim ("Wirklich wahr, ich zahle niemals bar"), der Telefon-Terrorist hat keine Wahl: Er muss zuhören oder auflegen. Falls es beim ersten Versuch nicht so richtig geklappt hat, macht nichts. Es ruft bestimmt bald wieder einer an.

Zum Schluss noch ein Tipp. Bevor Sie beim nächsten Anruf so richtig loslegen, vergewissern Sie sich, ob am anderen Ende der Leitung nicht doch Ihr Chef ist.

