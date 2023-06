Bei der Abiturfeier wird die Aula zum Laufsteg

Im Abendkleid zur Abifeier: Es gibt wenige Gelegenheiten, für die man sich so herausputzt wie zur Schulabschlussfeier. Weil es kaum noch Anlässe gibt. Schade eigentlich.

Zwei Damen, offenbar Mutter und Tochter, stehen an der Bushaltestelle: Beide in zehn Zentimeter hohen High Heels, die Jüngere im bodenlangen, hochgeschlitzten Abendkleid aus Satin, die ältere im schicken Cocktailkleid. Wo die wohl hinwollen an einem Freitagvormittag? Ach ja, zur Abiturfeier!

Dass diese schicke Abendgarderobe eher nach einer geschmückten Kutsche als einem AVV-Bus verlangt, ändert nichts an der inzwischen gängigen Praxis, sich zu einer Schulabschlussfeier herauszuputzen wie zu einer Hochzeit. Das liegt sicher auch daran, dass es heutzutage in einer Gesellschaft, die immer weniger die kirchlichen Anlässe feiert, nicht mehr viele Gelegenheiten gibt, sich so richtig in Schale zu werfen. Taufe, Kommunion, Firmung, Kirchweih, Tanz in den Mai – das waren früher Fälle für eine schicke Garderobe.

Auch der Tanzkurs lockt seltener aufs Parkett

Auch der traditionelle Tanzkurs mit der ganzen Schulklasse und dem festlichen Abschlussball lockt nur noch wenige aufs Parkett. Gesellschaftstanz verschwindet immer öfter von der Liste der Dinge, die eigentlich jeder kann. Aber der Schulabschluss ist dann die Gelegenheit für das „plötzlich Prinzessin/Prinz“-Gefühl. Wer hier in Jeans und Hoodie auftaucht, setzt ein Statement. Und so wird die Aula so mancher Schule bei der Entlassfeier zum Laufsteg. Deshalb geht es auch sechs Wochen vorher im Modehaus mit der größten Abendmode-Abteilung zu wie früher beim Sommerschlussverkauf. Sogar die Mütter nutzen gerne die Gelegenheit, sich was neues Schickes zuzulegen. Nur die Männer lässt das ungerührt: Mit der unumstößlichen Feststellung „Ich brauch nix“ zwängen sie sich notfalls in ihren Hochzeitsanzug.