Beim Bier hört der Spaß auf

Beim Bier wird's ernst, bierernst sogar. Aber egal, wie teuer es auch ist, ein Festzelt ohne eine Maß Festbier bleibt für Millionen Wiesnfans unvorstellbar.

An dieser Stelle schreiben wir ja gerne mal mit einem Augenzwinkern. In diesem Fall fällt das schwer. Denn beim Bier wird's ernst, bierernst sogar. Das fängt schon bei den Zutaten an. Die Brauereien halten sich seit 1516 an die Vorschrift, Bier nur mit streng festgelegten Zutaten zu brauen. Mehr als 500 Jahre geht das also schon. Noch länger wird darüber gestritten, was es denn kosten darf, das Bier. Bei Wikipedia findet sich dazu eine schier endlose Liste an Einträgen zu Bierfehden, Bierkrawallen, ja sogar Bierkriegen.

Und immer noch wird Jahr für Jahr darüber geschimpft, dass die Maß heuer auf dem Oktoberfest ja wirklich viel zu teuer ist. Von Revolution ist auf der Wiesn aber nichts zu spüren. Egal, wie teuer das Bier auch ist, es fließt in Strömen. Ein Festzelt ohne eine Maß Festbier? Für Millionen Wiesnfans unvorstellbar. Dabei bleibt es aber ja oft nicht bei der einen Maß. Im Gegenteil. Im Festzelt geht es eher maßlos und ausgelassen zu. Also gar nicht mehr bierernst. In dem Fall hört der Spaß dann wohl erst am nächsten Morgen auf, verkatert am Frühstückstisch.