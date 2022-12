Gestresste Weihnachtsboten: Das kann Folgen haben

Sitten und Bräuche ändern sich. Auch zu Weihnachten. Hat Santa Claus deshalb irgendwann ausgedient?

Sitten und Gebräuche ändern sich im Laufe der Zeit, und so kommen nur noch wenige Zeitgenossen auf den Gedanken, ihre Weihnachtspräsente an den Christbaum zu binden. Welcher Baum hält das schon aus?

Heutzutage nämlich zaubert kein zartes Christkind mehr die Geschenke irgendwie unter oder an den Baum. Diese werden vielmehr von ganzen Heerscharen von Kurierfahrerinnen und -fahrern herangeschafft und es wäre nur folgerichtig, wenn diese Entwicklung in den Bräuchen der Menschen einen Widerhall fände. Schließlich sind die armen Weihnachtsboten ganz schön im Stress und hätten Anerkennung verdient. Statt Christkind und Weihnachtsmann könnte also in halb ferner Zukunft eine Figur namens Santa Amazona als Hauptverantwortliche für die Erfüllung von Kinderwünschen gelten und als solche mit dem Elektroschlitten durch die Gegend sausen.

Lauter kleine Santas beim Nikolauslauf in Stadtbergen. Dieses Outfit hat sich bei den Weihnachtsmännern inzwischen weitgehend durchgesetzt. Foto: Marcus Merk

Wer diese Zukunfts-Vision nun für einen schlechten Scherz hält, der sei nur an Santa Claus erinnert, der dem hiesigen Nikolaus schon lang den Rang abgelaufen hat und alljährlich wochenlang die Einkaufszentren unsicher macht. Dass all die Santas einander verdächtig ähnlich sehen, ist den Marketing-Aktivitäten eines Brause-Konzerns zu verdanken, der seine Version vom Weihnachtsmann in alle Welt verbreitet hat. Und da ist sie bis heute geblieben.

Lesen Sie dazu auch