Cool bleiben! Drei Gründe, warum Sommer die beste Jahreszeit ist

Ja, es ist heiß. Also so richtig heiß. Bei über 30 Grad schmilzt die Kugel Stracciatella Eis schon nach drei großen Schritten in der Sonne. Klar, ideal ist das nicht. Sicher ließe sich auch im Büro konzentrierter arbeiten, wenn aus dem Ventilator nicht nur heiße Luft käme. Und dennoch: Der Sommer ist die beste Jahreszeit. Drei Gründe, warum das so ist:

Sonne macht glücklich Eigentlich reicht schon ein Gedanke an einen trüben Februartag mit Schneeregen, um diese These zu belegen. Der Effekt ist aber auch durch Studien belegt. Trifft Sonnenlicht auf die Haut des Menschen, schüttet der Körper vermehrt Serotonin, also sogenannte Glückshormone aus. Viel mehr Abwechslung Während es im Winter an manchen Tagen erst gar nicht richtig hell werden will, lohnt sich im Sommer auch ein abendlicher Besuch im Biergarten. Aber es ist ja nicht nur das. Grillen, Freibad, Festivals – die freie Zeit kann aktuell abwechslungsreicher genutzt werden, als im Winter. Und: Wer lieber einen Tag auf der Couch verbringen will, kann das auch im Sommer machen. Coole Drinks Es gibt Getränke , die schmecken bei tropischen Temperaturen einfach besser. Kühles Radler, ein alkoholfreier Cocktail, oder die Empfehlung der Ustersbacher Brauereichefin: Weißbier mit Iso-Sport. Die Liste ist lang. Und im Winter? Viel mehr als unterschiedliche Glühweine hat die kalte Jahreszeit doch nicht zu bieten. Wie wäre es bis dahin mit einem Aperol Spritz?



