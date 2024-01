Der fiese Mitbewohner im Winter

Wintersport findet in vielen Haushalten vor allem vor dem Fernseher statt. Bei den Ausreden, selbst in die Gänge zu kommen, ist die Fantasie groß.

Die Tage im Januar sind extrem sportlich: Ski-Weltcup, Skispringen, Biathlon und abends noch Handball. Von morgens bis Abend lässt sich die Zeit mit spannenden Wettkämpfen und Spielen verbringen, allerdings nicht aktiv, sondern gemütlich im Wohnzimmer mit der Fernbedienung in der Hand. "Schneller", "mach halt das Tor", "oh Mann, schon wieder ein Fehlpass" - in unseren Anfeuerungen und Urteilen vom Sofa aus sind wir ganz groß. Einer sitzt auf der Couch immer mit dabei: der innere Schweinehund. Der fiese Mitbewohner nistet sich im Winter ein und lässt uns in den Ausreden, selbst Sport zu machen ebenfalls ganz groß sein: zu kalt, zu nass, zu dunkel, morgen ist auch noch ein Tag... Wir kennen das.

Woher kommt eigentlich das Wort Schweinehund?

Das Wort "Schweinehund" war schon im 19. Jahrhundert als grobes Schimpfwort bekannt und geht auf den zur Wildschwein-Jagd eingesetzten Sauhund zurück. Dessen Aufgaben wie hetzen und ermüden wurden auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Doch von Biss kann im Winter beim Thema Sport oft nicht die Rede sein. Um sich aufzuraffen, muss man sich schon eher ordentlich durchbeißen - allerdings lieber nicht beim Vorrat mit Chips und Schokolade.

