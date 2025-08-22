Die verbotenen drei Worte im Spätsommer

„Sagen Sie jetzt nichts!“. Wer kennt sie nicht diese Szene, als Loriot am Restauranttisch die Liebe erklären will, die Angebetete ihm aber dezent mitteilen will, dass in seinem Gesicht eine Nudel hängt. „Sagen Sie jetzt nichts!“ - damit möchte man derzeit sofort ins Wort fallen, wenn Zeitgenossen anfangen, im Spätsommer die unliebsamen drei Worte aussprechen: „Es herbstelt schon“. Doch alles ignorieren, weghören und verdrängen hilft nichts, es ist nicht zu übersehen, dass sich der Sommer langsam verabschiedet: Die Felder sind abgeerntet, das erste Teelicht im Wohnzimmer brennt, die Socken kommen aus dem Schrank, die Kürbisstände am Straßenrand werden aufgebaut und im Supermarkt gibt es Lebkuchen. Im Wald werden die Brombeeren reif, die ersten Pilze schieben sich aus dem Boden und ja, man mag gar nicht hinschauen und es aussprechen, die ersten Blätter fallen von den Bäumen.

Meteorologischer Herbstbeginn ist am 1. September

Die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache und letztlich sind es Fakten: Der meteorologische Kalender datiert den Herbstbeginn auf 1. September. Es hilft also alles nichts, wir müssen jetzt stark sein, und die verbotenen drei Worte tapfer annehmen: Es herbstelt schon. Darauf stoßen wir am besten an - statt mit einer kühlen Halben vielleicht mit einer Tasse Tee.