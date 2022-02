E-Autos: Ein bisschen Star Trek, ein bisschen Autoscooter

Plus Auch ein E-Auto ist ein Auto - zumindest von außen. Das Fahrgefühl ist aber ganz anders. Schöner. Doch vor dem Kauf kann es mühsam sein, alle Optionen zu prüfen.

Wer sich mit dem Kauf eines Elektroautos befasst, hat unzählig viele Dinge zu bedenken. Zwar ist die Aufgabenstellung ähnlich wie bei einem Benziner, was Raumangebot, Komfort und Verarbeitung angeht. Aber die Auswahl an Modellen ist natürlich deutlich geringer.