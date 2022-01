Ein Kind namens Emilia - neben vielen anderen Emilias im Kreis Augsburg

Emilia ist ein häufiger Name? Trotzdem liegen Eltern mit dieser Wahl nicht falsch.

Was denken sich Eltern nicht alles, wenn sie ihr kleines Kind nach der Geburt im Arm halten: Kein Kind ist so schön, so perfekt, so einzigartig wie dieses. Sein Leben wird außergewöhnlich sein. Aber warum geben sie ihm dann einen, zugegebenermaßen sehr schönen, aber auch so häufigen Namen wie Emilia? Ich darf das sagen, ich gebe zu: Auch unsere Tochter heißt so.

Dabei war uns damals gar nicht bewusst, was wir heute wissen: Auch vor 16 Jahren schon fanden viele Eltern den Namen gut. Wenn heute in der Schule eine Durchsage gemacht würde: "Emilia, bitte ins Sekretariat kommen", stünden als Emi, Mia, Emily oder Mili etwa ein Viertel der Schülerinnen vor der Tür. Und so wird das auch noch ein paar Jahre bleiben, wenn die heute noch kleinen Emilias wachsen.

Naja, so ein wenig Anonymität kann ja auch ganz nützlich sein, vor allem in der Schule. Klar ist: Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, auch bei der Wahl des Namens. Und was klingt nicht alles bei Emilia mit: ein bisschen Tradition, ein bisschen südliche Lebensweise, Exklusivität und Eleganz.

Und was soll ich sagen? Es hat geklappt. Emilia mag ein häufiger Name sein, aber die Person dahinter ist einzigartig. Einen schönen Gruß an die Eltern aller Emilias, Matteos und Leons.