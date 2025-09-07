Exklusiver Blick hinein ins Gemüse

Kochen kann etwas Meditatives sein, eine Passion oder einfach eine lästige Pflicht. Manche spülen schon während des Kochvorgangs ab, haben alle Herdplatten samt Ofen im Griff und können das Essen am Ende auch voll genießen. Wenn Kochen keinen Spaß macht und die Küche währenddessen im totalen Chaos versinkt, während lautstark Musik läuft, dann stehe ich am Herd. Und darauf steht genau eine Pfanne. Dass in zwei, geschweige denn drei Töpfen alles gleichzeitig fertig ist, bleibt für mich reine Magie.

Kürzlich kämpfte ich mit einem Lauch gegen seine Banderole. Bis ich schließlich kapitulierte und mit fettigen Fingern nach einer Schere griff. Das breite Klebeband, das den Porree umgeben hatte, löste sich. Und darauf stand: „Jetzt den vollen Zugang sichern.“ Krass, dachte ich, wer will den vollen Zugang zu Lauch? Andererseits, wie wäre es, wenn man tatsächlich durch den Lauch laufen könnte? Eintönig. Aber ein Kopfsalat könnte spannend sein. Ich habe gegrübelt, wofür der volle Zugang sinnvoll sein könnte. Bis etwas in der Nase juckte, die Augen tränten und das Essen verkokelt war. Seitdem will ich nur noch den vollen Zugang zur Koch-Leidenschaft. Fragt sich nur, ob ich ihn finde.