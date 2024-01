Faschingsfreunde müssen sich heuer besonders warm anziehen

So früh wie in diesem Jahr startet die Faschingssaison selten. Angesichts der eisigen Temperaturen sollten sich Faschingsfreunde da warm anziehen. Unserer Redaktion hat Vorschläge.

Es geht Schlag auf Schlag. Die Weihnachtsgans ist gerade erst verdaut und die Heiligen Drei Könige noch fast in Sichtweite. Und schon steht die Faschingssaison im Augsburger Land vor der Tür. In diesem Jahr geht das besonders schnell. Zwar startet die fünfte Jahreszeit immer am 11. November, das Ende, also Aschermittwoch, steht heuer aber schon am 14. Februar im Kalender. Das wiederum hängt – wie Faschingsfreunde längst wissen – mit dem Ostersonntag zusammen. Sie sehen schon, es wird komplex. Merken muss man sich in diesem Jahr deshalb eines: Weil die Faschingssaison so früh startet, sollte man sich besonders warm anziehen.

Fellkostüme sind heuer wohl besonders gefragt

Das Bademeisterkostüm eignet sich für die Umzüge angesichts der aktuell eisigen Temperaturen weniger. Im Trend liegen warme Fellkostüme. Eisbär, Schimpanse oder Schäfchen zum Beispiel. Als Inspiration könnten auch die Perchten dienen, die zuletzt in Fellimitat und mit großen Masken durch Diedorf zogen. Oder wie wäre es mit einem Astronautenkostüm? Hauptsache warm eingepackt.

Im Februar folgt dann schon die nächste Besonderheit des noch jungen Jahres. Weil es ein Schaltjahr ist, gibt es einen 29. Februar. Wer nach den vielen Faschingspartys eine kleine Auszeit braucht, sollte sich diesen Zusatztag schon einmal vormerken.

