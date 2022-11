Gersthofer Energiebilanz bringt allen Bürgern was

Eignet sich mein Hausdach für Photovoltaikanlagen – und wenn ja, wie viele? Dass die Stadt und der Landkreis die Eigentümer bei dieser Frage unterstützen, ist gut.

Welche Sonnenanlagen verwende ich – und wenn ja, wie viele? Dies ist nicht etwa eine neue Frage des im Fernsehen fast allgegenwärtigen Philosophen Richard David Precht. Vielmehr stellt sich in Zeiten davongaloppierender Energie- und Strompreise die Frage immer mehr Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern. Dabei ist das gar nicht so einfach: Welche Heizung benötige ich künftig und woher hole ich mir die Energie für ihren Betrieb? Wohl jeder von uns fühlt sich da, zumindest am Anfang, erst einmal völlig überfordert. Da kommt das künftige Angebot der Stadt Gersthofen den Hausbesitzenden durchaus entgegen: Wenn es freigeschaltet wird, dann ist für jedes Gebäude abrufbar, wie viel Sonnenwärme oder Sonnenstrom auf dem eigenen Dach erzeugt werden kann. Weitere Hilfe für die ersten Schritte zur selbst erzeugten nachhaltigen Energie gibt’s bereits jetzt durch das Solarkataster des Landkreises Augsburg. Hoffentlich senkt es die Hemmschwelle, sich darauf einzulassen.

Gersthofen geht wichtigen Schritt weiter

Mit ihrer Energiebilanz geht die Stadt Gersthofen aber noch einen wichtigen Schritt weiter: Wenn genau ersichtlich ist, bei wem am meisten CO 2 freigesetzt wird, kann die Stadt künftig gemeinsam mit den Verursachenden versuchen, die Emissionen zu reduzieren. Der Sinn von Quartiers-Energieversorgung und Nahwärme bei künftigen Bau- und Wohngebieten kann auf dieser Datenbasis erkannt werden und in die Bebauungspläne einfließen. Von der Gersthofer Investition in diese Energiebilanz können am Ende alle profitieren.

