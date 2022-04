Gestohlener Maibaum in Bonstetten: Gelegenheit macht Maibaumdiebe

Mit dem Fall praktisch aller großen Corona-Maßnahmen kommen die Feste und Traditionen zurück. Zeit, einiges nachzuholen?

Die Pandemie hat alles durcheinandergebracht. Auch sicher geglaubte Traditionen. Silvester ohne Raketen. Weihnachtsmärkte ohne Glühwein. Fasching feiern die Zusamtaler Bettschoner heuer im April. Und auch der Maibaum-Rhythmus ist vielerorts völlig durcheinander. Denn mit Maske und Abstand lässt sich so eine meterhohe Stange nicht gut aufstellen. Doch mit dem Fall praktisch aller großen Corona-Maßnahmen kommen die Feste und Traditionen zurück. Zeit, einiges nachzuholen?

Die Angst nun etwas zu verpassen, dürfte bei einigen größer denn je sein. Dafür gibt es übrigens einen eigenen Fachbegriff. "Fear of missing out", kurz "Fomo", nennen Experten das Phänomen. Besonders bei jungen Menschen soll es ausgeprägt sein - nun vermutlich besonders stark. Denn zu verpassen, gab es in den vergangenen zwei Jahren ja nicht besonders viel. Und ohne Gelegenheiten, die verstreichen können, gibt es ja auch nichts zu vermissen.