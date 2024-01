Gute Vorsätze scheitern bereits am Christbaum

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Damit man den Christbaumschmuck wieder findet, nimmt man sich fest vor, beim Abschmücken alles akkurat zu ordnen.

Der gute Vorsatz wird jedes Jahr kurz vor Heiligabend gefasst, wenn der Christbaumschmuck auf dem Keller geholt wird und das große Suchen beginnt: Dieses Jahr wird beim Abschmücken alles akkurat verräumt und die Kisten beschriftet! Denn mit immer wiederkehrender Sicherheit fehlt immer irgendwas: Wo ist der selbst gebastelte Engel von Opa? Wo die silberfarbene Christbaumspitze? Warum ist in dieser Kiste Deko für den Adventskranz, obwohl "Strohsterne" drauf steht? Und wer hat das Engelshaar in den Karton für Ostern getan?

Beim Abschmücken ist die Begeisterung verflogen

Der Grund für das Scheitern: Bis weit nach Dreikönig erfreuen sich alle am Christbaum. Nähert sich der Abholtermin, wird die Zeit knapp. Huschhusch wird dann schnell abgeschmückt und alles achtlos in irgendwelche Kisten gepackt. Meistens macht das dann einer allein, denn vor allem bei den Kindern ist die Begeisterung verflogen. Nur die Neusässer, die haben heuer keine Ausrede: Denn hier werden die Christbäume ausnahmsweise erst am 19. Januar abgeholt.

