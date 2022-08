Harte Zeiten für Warmduscher: Katzenwäsche statt Badewanne ist das Motto

Kurzes und kaltes Duschen spart Energie - und damit bares Geld. Das Klischee, das wir vom Warmduscher haben, könnte sich nun wandeln.

Noch kommt eine Abkühlung an heißen Sommertagen gerade recht. Der berühmte Sprung ins kühle Nass - bei Sonnenschein und Freibadtemperaturen ist er keine echte Herausforderung. In der kommenden Woche könnte das schon etwas anders aussehen. Es soll nämlich wieder kühler werden - der Herbst klopft an. Und dann? Ab ins warme Hallenbad? Angesichts der Energiekrise könnte das gar nicht mehr so einladend sein. Erste Kommunen haben schon angekündigt, die Wassertemperatur herunterzufahren. Warmes Wasser - bald Luxus?

Die warme Dusche als Statussymbol

Schon jetzt empfehlen einige Politiker ja gerne, kürzer und kälter zu duschen. Spart schließlich Energie und damit bares Geld. Katzenwäsche statt Badewanne ist das Motto. „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und erntete dafür eine Menge Spott und Kritik. Klingt letztendlich nach harten Zeiten für Warmduscher. Das Klischee, das wir von ebendiesen haben, könnte sich nun wandeln. Die warme Dusche, vielleicht ist sie bald nichts mehr für Schwächlinge, sondern im Gegenteil: Ein Statussymbol für alle, die mal richtig auf dicke Hose machen wollen.