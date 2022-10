Hilfe für zerstreute Menschen in verzweifelten Lagen

Bei verlorenen Eheringen muss schon mal ein Metalldetektor helfen. In anderen Fällen reicht ein Stoßgebet.

Dem Heiligen Antonius wird ja von jeher die Gabe zugeschrieben, bei der Wiederbeschaffung verloren gegangener Stücke behilflich sein zu können - ein kurzes Stoßgebet genügt. Weniger spirituell veranlagte Zeitgenossen setzen dagegen auf Spürhunde oder Metalldetektoren, mit deren Hilfe kundige Menschen sich auf die Spur von verlorenen Eheringen, Schlüsseln und Ähnlichem begeben. Mancher Sucher scheint es dabei zu wahrer Meisterschaft gebracht zu haben - so wie Jeffrey Miller, der nun bereits dem zweiten Neusässer Ehepaar den vor Jahrzehnten verschollenen Ehering zurückbrachte.

Verlorenen Ring aus dem Meer gefischt

Einem anderen Schatzsucher glückte vor einiger Zeit das Kunststück, einen vor der dänischen Küste verschollenen Ehering aus dem Meer zu fischen. Der Mann hilft öfter zerstreuten Menschen in verzweifelten Lagen und erzählte in einem Interview, dass er vielen Anrufern, die ihn ganz aufgeregt um Hilfe bäten, zuerst einmal eine halbe Stunde Zeit gibt, um sich zu besinnen. Oft habe sich das Problem dann erledigt, weil der verloren geglaubte Schatz in irgendeinem Winkel wieder auftaucht. Das wundersame Besinnungspäuschen des Schatzsuchers, es erinnert dann doch irgendwie an die Methode mit dem Heiligen Antonius. Egal, Hauptsache, es hilft.

