Jetzt aber ganz schnell in Weihnachtsstimmung kommen

Irgendwie kam der Advent heuer überraschend schnell. Wer jetzt noch keine Plätzchen gebacken und nichts dekoriert hat, muss sich sputen, um in Stimmung zu kommen.

Wenn der erste Advent auf Ende November fällt, ist es eine sportliche Leistung, rechtzeitig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Immerhin hat das Thermometer bis vor Kurzem noch zweistellige Werte angezeigt und herrliches Herbstwetter lockte in die Berge. Und dann - zack - war plötzlich der Advent da. Inzwischen steht sogar schon das zweite Wochenende bevor. Wer jetzt noch nicht in Stimmung ist, muss dringend daran arbeiten.

Denn heuer kann man auch nicht davon ausgehen, dass wegen Corona wenig geboten ist. Im Gegenteil: Weihnachtsmärkte allerorten, Konzerte, Adventsfeiern und sogar ein großes Nikolaustreffen - der Kalender ist so voll wie früher. Die meisten freuten sich und genießen die Traditionen, die zwei Jahre lang zu kurz gekommen sind. Aber in vielen Haushalten bricht erst jetzt hektische Betriebsamkeit aus: Plätzchen müssen noch gebacken, die Deko hervorgekramt, Geschenke gekauft werden. Und die alte Streitfrage aller Familien, die wahrscheinlich kaum jemand vermisst hat, ist wieder zu klären wie früher: Wer feiert wann mit wem, mit welchem Essen und wer fährt und muss nüchtern bleiben?