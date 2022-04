Mobilität trotz hoher Energiepreise geht auch im Kreis Augsburg

Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Energie zu sparen und lieber mit dem Rad zu fahren? Das funktioniert auch in einem großen Landkreis. Aber ist es auch bequem?

Ob beim Heizen oder beim Autofahren: Energie ist so teuer wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie macht unsere Lebensmittel teurer und lässt vielleicht sogar die Hoffnung auf einen größeren Urlaub nach zwei Jahren Pandemie schwinden. Wenn das kein Grund zum Umdenken ist. Muss ich wirklich mit dem Auto zum Bäcker fahren? Und wenn ich mir ein neues Auto kaufe, tut es dann nicht vielleicht auch das Modell mit der kleineren und billigeren Batterie oder dem schwächeren Verbrennungsmotor?

Es gibt nur wenige Momente im Leben, in denen sich das eigene Mobilitätsverhalten verändert, wissen die Fachleute von den Augsburger Stadtwerken. Das sind so deutliche Einschnitte wie der erste Arbeitsplatz, der Umzug in die erste eigene Wohnung, die Hochzeit oder der Eintritt in die Rente. Was die Fachleute auch wissen: Umweltbewusstsein zählt beim Thema Mobilität kaum, dafür umso mehr der Komfort im eigenen Auto. Aber muss das so sein?

Erfahrungsberichte aus dem Alltag

Die Redakteure und Redakteurinnen der Landausgabe der Augsburger Allgemeinen und der Schwabmünchner Allgemeinen haben sich für Sie auf den Weg gemacht und einmal ausprobiert, wie es ist, die gewohnten Pfade zu verlassen. Herausgekommen sind abenteuerliche Erlebnisse vom Kauf eines E-Bikes, und vom Versuch, aus den abgelegensten Ecken des Augsburger Lands mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Viel Vergnügen mit unseren Erfahrungsberichten.