Nur das Beste - was es auch ist

Während Schulen in anderen Regionen noch auf Glasfaserleitungen hoffen, ist man im Landkreis Augsburg schon einen guten Schritt weiter.

Stellen Sie sich vor, man könnte sich immer das Beste von allem heraussuchen: Ein Elektroauto, mit dem man auch vom Fleck kommt, wenn die Batterie schon wieder leer ist. Oder ein Smartphone, mit dem man ganz einfach auch nur telefonieren kann. So ähnlich ist das jetzt in den Schulen im Landkreis Augsburg: Wo sich benachbarte Großstädte noch flächendeckend Glasfaserleitungen in alle Schulen wünschen, ist man hier schon einen Schritt weiter und macht sich ein Stück unabhängig von komplizierten Software-Updates oder verschmierenden Stiften auf weißen Tafeln. Zurück zur grünen Tafel.

Doch warum auch nicht? Die Erkenntnis ist doch nicht einzigartig. Eine Spielekonsole ist zwar toll, ein elegantes Schachbrett aus Holz aber auch, um noch einen Vergleich zu nennen. Und beides hat seine Berechtigung.

Früher nannten wir es Tafelbild

Zurück ins Klassenzimmer. So funktioniert wirklich moderner Unterricht, der alle mitnimmt. Während mit der Dokumentenkamera eine Seite aus einem Lehrbuch gezeigt wird, läuft über den Beamer ein Erklärvideo und auf der grünen Tafel daneben hält die Lehrkraft fest, was wirklich wichtig ist und sich am Ende der Schulstunde in den Aufzeichnungen der Schülerinnen und Schüler wiederfinden soll.

Das kannten wir früher auch schon. Wir nannten es Tafelbild und Hefteintrag.