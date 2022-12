Oh du Arktische: Diesmal bleibt die Kirche an Weihnachten kalt

Auch am Fest bleibt die Heizung in den Gotteshäusern aus. Das hat durchaus seine Vorzüge.

Wenn unter'm Tannenbaum die Fetzen fliegen und die Gemüter sich bis zum Siedepunkt erhitzen, dann ist's hohe Zeit für eine Pause im Weihnachtsstreit. In diesem Jahr gibt es einen ganz heißen Tipp, wo die verkrachten Parteien sich abkühlen können. In den Kirchen wird kaum geheizt, das Fest der Liebe wird zum arktischen Erlebnis. Energiesparen ist angesagt - nicht einmal an Weihnachten lassen uns der Krieg in der Ukraine und seine Folgen los.

Kurz: In diesem Jahr will der Besuch der Christmette besonders sorgfältig vorbereitet sein. Möglicherweise ist der eine oder andere Punsch, der im Vorfeld der Metten Leib und Seele wärmen soll, diesmal nicht genug. Stattdessen könnte die Stunde von lange verschmähten Weihnachtsgeschenken schlagen: Angora-Unterwäsche und dickste Socken, die lange im hintersten Winkel des Schrankes ein Schattendasein fristeten, kommen jetzt zum Einsatz. Wäre jetzt schon Ostern, könnte man fast von einer Auferstehung sprechen. Aber wer weiß schon, wie bis dahin die Temperaturen sind.

