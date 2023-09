Skurrile Meisterschaften haben im Augsburger Land Tradition

Bierkäpsele-Weitschuss, Christbaum-Weitwurf und jetzt auch noch Senf-Wettessen. Im Augsburger Land gibt es immer wieder ausgefallene Wettbewerbe. Was kommt wohl als Nächstes?

Jetzt also auch noch eine Meisterschaft im Senfessen. So schnell es geht, müssen sich da fünf Löffel Senf reingeschaufelt werden. Das klingt nicht besonders appetitlich, ist aber zumindest kurios genug, um im beschaulichen Waltershofen eine echte Weltmeisterschaft auszurufen. Dabei haben skurrile Meisterschaften im Augsburger Land Tradition.

Ausgefallene Meisterschaften im Augsburger Land

Da wäre etwa die Bierkäpsele-Weitschussmeisterschaft in Langenneufnach. Wer den Deckel einer Bierflasche mittels Feuerzeug, Meterstab oder gebasteltem Werkzeug am weitesten durch die Luft schießt, gewinnt. Ähnlich ist das bei einem anderen Weitwurf-Wettbewerb im Augsburger Land. Traditionell fliegen im Wald bei Biburg nach Weihnachten nämlich Christbäume durch die Luft. Eine große Gaudi ist das. Genauso, wie das Badeenten-Wettrennen in der Roth bei Horgau. Hunderte Quietscheenten schwimmen dort Jahr für Jahr um die Wette. Welcher Wettbewerb kommt wohl als nächstes?

Als Inspiration könnte ein Blick nach Finnland dienen. Die Finnen messen sich im Handy- und Gummistiefel-Weitwurf, sie schwitzen in der Sauna um die Wette und küren den Meister der Luftgitarre. Von einem Senf-Meister haben aber selbst die Finnen wohl noch nichts gehört.