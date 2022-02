Spaziergang statt Faschingsumzüge

Plus Eigentlich hätten am Wochenende die ersten Faschingsumzüge stattfinden sollen. Wenn nicht Corona gekommen wäre. Doch es gab Alternativen.

Wenn die Corona-Pandemie nicht Massenveranstaltungen verhindert hätte, wären an diesem Wochenende die ersten Faschingsumzüge durch die Gemeinden marschiert und gerollt. Wegen des langen Vorlaufs wurden sie aber schon vor einigen Wochen abgesagt, als noch keine Lockerungen abzusehen waren. Doch es gab genügend Alternativen zum abgesagten närrischen Treiben.