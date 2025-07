Stau zur Urlaubszeit gibt es auch Daheim

Man könnte ja meinen, mit Beginn der Ferien wird es ruhiger auf den Straßen. Wenn alle im Urlaub sind, dürften doch auch weniger Autos unterwegs sein. Stimmt schon, nur den Stau zur Urlaubszeit gibt es nicht nur am Brenner auf dem Weg nach Italien. Echter Urlaubsstau ist auch für Daheimgebliebene garantiert. Denn kaum haben die Ferien begonnen, fahren die Bagger auf. Auf Sommerbaustellen zur Ferienzeit ist Verlass. Und mit ihnen kommt der Frust in langen Autoschlangen. Wer im Stau steht, hat das Gefühl, seine Zeit zu vergeuden. Aber warum eigentlich?

Im Stau ist Zeit. Warum nicht das Beste draus machen?

Im Englischen gibt es da ein Sprichwort: „Take the time to waste am moment“, was so viel heißt wie: „Nimm dir Zeit, um ein wenig Zeit zu vergeuden.“ Man könnte auch sagen: „Mach einfach das Beste draus.“ Wer will, dreht die Musik auf und singt laut mit. Oder ruft endlich mal wieder den alten Freund an, für den sonst nie Zeit ist. Man könnte den Stau auch nutzen, um darüber nachzudenken, wie viel Zeit man im Leben wohl im Stau verbringt.

Einem Bericht des NDR zufolge sind das für den deutschen Autofahrer im Schnitt 43 Stunden im Jahr. Das entspricht 1,79 Tagen. Während man in einer der zu erwartenden Autoschlangen vor der Baustelle steht, könnte man dann ausrechnen, wie viele Tage das hochgerechnet auf ein durchschnittliches Autofahrerleben ist. Zeit dafür wäre ja.