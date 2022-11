Teures Skifahren: Davon kann fast jeder ein Lied singen

Die hohen Preise vermiesen Ihnen den Spaß am weißen Sport? Es kommt drauf an, auf welcher Seite der Kasse Sie sitzen.

Wohl jeder, der schon mal zumindest versehentlich zur Winterszeit in die Nähe einer Skipiste geraten ist, kennt sie: "Schifoan", die Hymne aller Brettlfans. Darin besingt Wolfgang Ambros die Freizeit auf den beschneiten Hängen als das Großartigste, was man sich vorstellen könne. Das liegt vermutlich daran, dass der Mann Österreicher ist und als solcher am Berg tendenziell auf der richtigen Seite des Kasse sitzt, nämlich dahinter.

Wer dagegen als typischer Flachland-Tiroler vor der Kasse steht, dem fallen zum Thema "Skifahren" jäh andere Adjektive ein als "großartig". Das hat man halt davon, wenn es immer höher und bequemer bis zum letzten Schneeflecken hinaufgehen soll, Sitzheizung und W-Lan inclusive. Kein Wunder also, dass sich längst eine Gegenbewegung bemerkbar macht. Menschen, die auf Tourenskiern und Schneeschuhen das Bergerlebnis suchen oder gar als simple Spaziergänger Geldbeutel und grünes Gewissen schonen. Was ihnen fehlt im Vergleich zu den Brettlfans? Eindeutig ein gutes Lied: "Schifoan" klingt einfach besser als "im Frühtau zu Berge wir zieh'n . . . "

