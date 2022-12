Warum das Wetter immer ein gutes Thema ist

Hitzige Debatte am Glühweinstand? Hier ein guter Tipp, wie Sie dabei kühlen Kopf bewahren.

Gespräche übers Wetter sind der Klassiker für unverfängliche Plaudereien und insofern schadet es nicht, sie gerade jetzt einzuüben. Denn schließlich hat so mancher Mensch sich schon durch unbedachte Worte bei der Weihnachtsfeier um Kopf und Kragen geredet, als er unter dem Einfluss von reichlich Glühwein über Gott, Welt und das Aussehen der Chefin schwadronierte. Ach hätte er stattdessen nur über seine Hoffnung auf weiße Weihnachten geplaudert. Schlimmstenfalls wäre er für naiv gehalten worden.

Das Beispiel zeigt: Ein wenig Übung in ungefährlichem Smalltalk schadet nicht und schließlich ist das Wetter schon seit Urzeiten das Thema. Um seinen Folgen zu entrinnen, schlüpfte der frühe Homo sapiens in Höhlen, baute später Hütten, dann Paläste. Die Erfindung von Fächern, Ventilatoren und Klimaanlagen verdanken wir ebenso unserm Bestreben, dem Wetter zu entkommen, wie das gemütliche Kaminfeuer und die gerade in diesen Tagen so beliebten Lammfelleinlagen. Die wärmen die Füße, während es gilt kühlen Kopf zu bewahren, falls die Debatte am Glühweinstand vorübergehend hitzig wird. Aber jetzt wissen Sie ja, was dann zu tun ist ...