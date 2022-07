Warum Gersthofens große Pläne unter die Erde kommen

Gersthofen hat wieder große Pläne für seine Stadtmitte. Doch warum findet die Präsentation in einer Tiefgarage statt, die gleichzeitig ein Atomschutzbunker ist?

Über ein geschlagenes Jahrzehnt lang haben sie in Gersthofen fruchtlos diskutiert und mitunter furchtbar gestritten. Jetzt wird die mutmaßliche Lösung aller Streitfragen unterirdisch präsentiert - wie nämlich das berühmt-berüchtigte Gersthofer Loch und der Rathausplatz sich zusammenfügen lassen zum belebten und attraktiven Herzen einer Stadt.

Skeptiker argwöhnen schon, dass den Plänen eine gewisse Sprengkraft innewohnt und sie genau deshalb in einem der letzten Atomschutzbunker der Republik enthüllt werden. Andere wiederum sehen im Veranstaltungsort eine Botschaft an den autofahrenden Teil der Bevölkerung. Für Gersthofens neue Mitte müssen Pkw raus aus ihrem angestammten Revier und die Rathaustiefgarage räumen, auf dass ein ausgewählter Personenkreis sich ein Bild machen kann von dem, was da (möglicherweise) auf die Stadt zukommt.

Zu guter Letzt könnte die Wahl des Präsentationsplatzes aber auch ganz praktische Gründe haben. Dort unten ist es schön schattig.

Lesen Sie dazu auch