Warum selbst begehrte Azubis manchmal Lehrgeld zahlen

Wer einen Ausbildungsplatz sucht, hat manchmal die Qual der Wahl. Doch auch ein Überangebot schützt nicht vor Irrtümern.

Sie haben ihn sicher auch schon mal gebraucht oder gehört: Den abgedroschenen Spruch, wonach Lehrjahre keine Herrenjahre seien. Ist leicht zu merken, passt auf viele Lebenslagen - ein Klassiker unter den Lebensweisheiten eben, auf einer Ebene mit "Kindermund tut Wahrheit kund" oder "Das Gegenteil von gut ist gut gemeint".

Doch das ist jetzt vorbei.

Wenn es nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage geht, blüht der schon im 19. Jahrhundert in diversen Konversationslexika (das, was heute Wikipedia ist) erwähnten Weisheit umstandslos der Weg in die Mottenkiste. Denn im Gegensatz zu der Zeit vor 200 Jahren ist inzwischen der Nachwuchs knapp, und potenzielle Lehrherren müssen sich ganz schön sputen, damit sie im Rennen um den Azubi nicht auf der Strecke bleiben.

Dementsprechend haben sich Ansprache und Ansprüche verändert. Um die Auszubildenden von heute wird auf vielfältige Weise geworben - wer will und kann, der hat die Qual der Wahl. Doch auch Überangebot schützt vor Fehlgriffen nicht, weil der schöne Schein gelegentlich über die harten Tatsachen hinwegtäuscht. Deswegen gilt ein anderes Sprichwort unverändert weiter. Und das besagt, dass man hin und wieder Lehrgeld zahlt.

