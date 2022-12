Warum wir uns so schwertun, den Gürtel enger zu schnallen

In der Pandemiepause haben viele zugelegt – und tun sich jetzt reichlich schwer, die Pfunde wieder los zu werden.

Älter, fetter, breiter: Das klingt jetzt ganz schön böse. Aber so verhält es sich nun mal mit der deutschen Bevölkerung. Sie legt zu an Volumen und Gewicht und – obwohl das reichlich ungesund ist – sie wird im statistischen Schnitt ständig älter.

Nehmen wir die Hochbetagten. Zu den über 85-Jährigen zählten 1991 knapp 1,2 Millionen Menschen. Ihre Zahl stieg laut Statistischem Bundesamt bis 2021 insgesamt auf 2,6 Millionen. Sie hat sich damit verdoppelt und im Vergleich deutlich mehr zugenommen als die Zahl der über 65-Jährigen. Apropos zunehmen: Zwei Drittel der deutschen Männer gelten inzwischen als übergewichtig, bei den Frauen ist es gut die Hälfte. Und jetzt kommt noch der Nach-Corona-Speck obendrauf und die Fastenzeit ist längst noch nicht in Sicht.

Dabei sollen wir doch eigentlich alle den Gürtel enger schnallen. Pustekuchen! Was immerhin kurzzeitig hilft, ist ein Eingriff in die Berechnung des Body-Mass-Index. Das ist jene Zahl, die anzeigt, ob Alter, Größe und Gewicht noch in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Da kann ein kleiner Zahlendreher bei der Eingabe schon wahre Wunder wirken. Wer es nachhaltiger will, dem bleiben nur mehr Bewegung und weniger Kalorienaufnahme. Soll eine runde Sache sein – so wie die Schokokugel, die ich gerade verdrückt habe.

