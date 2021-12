Was einem niemand über Huskys sagt

Es stimmt: Einen Husky-Schlitten zu steuern, macht Spaß. Auch deshalb, weil die Tiere sich so freuen. Es gibt da aber einen Haken...

Selbst einen Husky-Schlitten zu steuern, das ist schon etwas ganz Besonderes und als Journalistin hat man manchmal durchaus Gelegenheit, solch außergewöhnliche Dinge zu tun. Was Familie Speer erzählt, scheint nachvollziehbar zu stimmen: Die Hunde lieben es selbst, durch den Schnee zu rennen und ihrer Aufgabe nachzukommen. Und das macht dann auch selbst Spaß.

Doch wie in Mitteleuropa im Kleinen, ist in Nordeuropa alles ein bisschen größer und weiter, wenn es um Schlittenhunde geht. Da sind die Rennen dann nicht 25 Kilometer lang, sondern gerne auch mal 500. Das längste in Norwegen geht tatsächlich über 1200 Kilometer und dauert freilich mehrere Tage. 14 Tiere laufen da in einem Gespann, damit sie nicht zu müde werden. Geht es einem von ihnen nicht mehr so gut, nimmt ihn ein Tierarzt aus dem Rennen.

Das Futter der Tiere hat ganz bestimmte Folgen

Wer so viel läuft, muss auch tüchtig essen, am liebsten eine Art Suppe aus Fleisch, Fisch und Trockenfutter. Das hat Folgen, die man aber niemals sieht: Schauen Sie sich noch einmal das Bild zur unserer Geschichte über die Huskys an. Sie sehen: Wer als Passagier im Schlitten sitzt, der ist genau auf der Höhe der Tiere. Und bekommt deren kräftige Darmwinde voll ab: Als würde man in einem Wolfsrudel sitzen.

