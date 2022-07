Welches Haustier? Jedem Tierchen sein Pläsierchen

Die Geschmäcker gehen nicht nur beim Essen oder der Partnerwahl auseinander. Auch bei der Frage nach der Art des Haustieres gibt es verschiedene Vorlieben.

Ob Frettchen, Schildkröte, Gecko, Hund oder Katze - alle diese Tiere sind zu lieb gewordenen und treuen Gefährten und Mitbewohnern von Menschen geworden. Wohl fast jede und jeder wollte als Kind ein Haustier, nur ganz standhafte Eltern können sich gegen das Betteln erwehren, ahnend, dass die Pflege und Betreuung bei ihnen landen wird. Doch in der Zeit der Corona-Pandemie wuchs die Sehnsucht auch bei den Erwachsenen nach einem tierischen Begleiter.

Wer ist der Favorit: Hund oder Katze?

Mehr als 30 Millionen Haustiere leben in Deutschland. Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Ziervögel. Dazu kommen Zierfische und Terrarientiere, die in dieser Statistik noch nicht mitgezählt sind. Insgesamt lebt grob gesagt in jedem zweiten Haushalt ein Tier.

So harmonisch das Leben zwischen Mensch und Tier oft verläuft, umso haariger wird es, wenn sich Hunde- und Katzenfans über die Favoritenrolle, also das Nonplusultra unter allen Vierbeinern unterhalten. Sei's drum, in dieser Frage wird es wohl nie eine Einigkeit geben und daher gilt im übertragenen Sinne hier das Sprichwort: Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und: Egal ob Hund oder Katze, wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre schönen Fotos!

