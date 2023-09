Wenn im Schulranzen eine (böse) Überraschung lauert

Plus Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, um den alten Rucksack mal einer gründlichen Inventur zu unterziehen.

Die Schule geht wieder los. Also die Zeit des Jahres, in der Eltern und Kinder wieder die Schreibwarenläden des Landkreises fluten. Um sich fürs neue Schuljahr mit Stiften, Heften und Ranzen einzudecken. Doch Vorsicht! Wer auf seinen alten Schulrucksack vertraut, sollte diesen zum Schulstart mal einer gründlichen Inventur unterziehen.

Wer weiß, welche Schätze in den Untiefen eines Ranzens schlummern: der Spickzettel für Latein, die Einladung zum letzten Elternabend oder die Mathe-Arbeit, die nicht mehr auftauchen wollte. Und war da nicht noch das Pausenbrot, das Mama für den letzten Schultag vor den Ferien eingepackt hatte...?