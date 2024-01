Wie lange darf der stachlige Gast noch bleiben?

Der 6. Januar ist für viele Familien der Zeitpunkt, um sich vom Weihnachtsbaum im Wohnzimmer zu trennen. Doch es gibt auch andere Stichtage für den Rauswurf, manche überraschende.

Ist er zu klein? Ist er schief? Ist er zu licht? Über die Schönheit des Christbaums im Wohnzimmer gibt es so manche Diskussion in der Familie, man hört, Paare sollen sich bei diesem Thema gar schon in die Haare gekommen sein... Schönheit hin oder her, jetzt sind die Tage der geschmückten Prachtkerle in den Häusern gezählt. Wenn die ersten Nadeln fallen, geht es vielen stachligen Gesellen an den Kragen. Doch meist ist es ein festes Datum, an dem sich Menschen traditionell von ihren Weihnachtsbäumen trennen. Spätestens am 2. Februar, an Mariä Lichtmess, werden die Bäume aus den Stuben entfernt, nach alter kirchlicher Tradition beendet Mariä Lichtmess die Weihnachtszeit.

Doch so viel Geduld mit dem grünen Männlein haben die meisten nicht. Inzwischen hat sich der Dreikönigstag als Startpunkt für einen Rauswurf etabliert. Umfragen ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen am oder nach dem 6. Januar Kugeln und Lametta abnimmt und den Baum der Wohnung verweist. Doch bei der Frage, wie lange der Gast stehen bleibt, gibt es auch kuriose Antworten. Sechs Prozent werfen den Baum schon vor Heiligabend raus, vier Prozent während der Weihnachtsfeiertage. Über die Gründe des frühen Aus lässt sich trefflich spekulieren. Streit über die Schönheit? Hoffentlich nicht.