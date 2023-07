Wo Pendler Siesta machen können

Plus Siesta bei uns im Augsburger Land? Eine Glosse über Schnarchnasen und Spaziergänger.

Wenn der Sprecher aller Amtsärzte und der Bundesgesundheitsminister im Sinne von Volksgesundheit und Wirtschaftskraft für eine Siesta plädieren, dann ist klar: Hier wird womöglich so heiß gegessen, wie gekocht wird. Womit sich eine ganze praktische Frage stellt.

Wohin zur Siestazeit, falls tatsächlich von Amts wegen allerorten die Rolladen runterrasseln und das Mittagsschläfchen zur Bürgerpflicht wird? Für viele Pendler – und das ist die Mehrzahl der Beschäftigten im Augsburger Land – dürfte der Weg aufs heimische Sofa zu weit sein. Wie gut, dass sich da doch ein paar Alternativen anbieten.