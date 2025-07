Beamten der Polizei Zusmarshausen ist am frühen Dienstagabend ein Auto aufgefallen. Dieses war mit aufheulendem Motor am Brachflecken in Horgau unterwegs.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizei fest, dass der Wagen weder zugelassen, noch versichert war. Der Fahrer wird nun wegen verschiedener Delikte angezeigt. (AZ)