Konfirmand*innen-Gruppe aus Wertingen und Zusmarshausen machte sich an einem Konfisamstag mit Bus und Bahn auf nach Augsburg. Begleitet wurde die Gruppe von Religionspädagoge Felix Henkelmann und Pfarrerin Marie-Catherine Schobel. In Auugsburg im Spenglergässchen wurden sie von Ines Güther empfangen. Die Sozialpädagogin der kirchlich allgemeinen sozialen Arbeit (KASA) vom Diakonischen Werk Augsburg gab den Jugendlichen einen einzig in die soziale Arbeit der evangelischen Kirche. Unter dem Motto Augen auf, Ohren auf, Herz auf! Motivierte sie die jungen Leute auch dazu, Hilfe suchende in ihrem Alltag wahrzunehmen und ihnen zur Seite zu stehen. Nächstenliebe ganz konkret. Jeder so, wie er eben selber helfen kann. Ein Mitarbeiter und ein ehemaliger Bewohner des Bodelschwingh-Hauses berichteten ganz konkret von der Arbeit der Einrichtung für Haftentlassene. Bei einem kleinen Rundgang an den Einrichtungen des Diakonischen Werkes Augsburg vorbei, begegnete unsere Konfigruppe dann sogar unser Landesbischof Christian Kopp, der selbst mit einer anderen Delegation die Einrichtungen der Augsburger Diakonie mit unserem Dekan Frank Kreiselmeier besuchte. Nach einer Mittagspause in der Innenstadt wurde der Tag mit einem Vater Unser und einem Segen in der St. Anna Kirche beendet. (AZ)

