Augsburg: Autos brennen in Einfahrt vor Haus in Neusäß

Neusäß

Autos brennen in Einfahrt vor Einfamilienhaus – hoher Sachschaden

In Neusäß bei Augsburg haben mehrere Autos in einer Einfahrt gebrannt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kripo ermittelt.
Von Viola Koegst
    Es entstand ein hoher Sachschaden.
    Es entstand ein hoher Sachschaden. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Am frühen Sonntagmorgen haben in Neusäß bei Augsburg Autos in der Auffahrt eines Einfamilienhauses gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Der Brand ereignete sich an der Straße am Kobelgraben. Gegen 4 Uhr früh habe der Eigentümer den Brand des Wagens festgestellt und den Notruf alarmiert, heißt es in der Mitteilung.

    Ein weiteres Auto wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein hoher Sachschaden, der auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt wird. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

    In Senden hat am Sonntag ein Auto in einer Werkstatt Feuer gefangen.

