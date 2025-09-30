Autos brennen in Einfahrt vor Einfamilienhaus – hoher Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen haben in Neusäß bei Augsburg Autos in der Auffahrt eines Einfamilienhauses gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Der Brand ereignete sich an der Straße am Kobelgraben. Gegen 4 Uhr früh habe der Eigentümer den Brand des Wagens festgestellt und den Notruf alarmiert, heißt es in der Mitteilung.

Ein weiteres Auto wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein hoher Sachschaden, der auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt wird. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

