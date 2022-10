Besondere Wunschkinder: "Sie fragten uns, ob wir uns das antun wollen"

Von Daniela de Haen - 07:25 Uhr Artikel anhören Shape

Ein Trisomie-Test ist für viele Schwangere seit dem Sommer kostenlos. Die meisten entscheiden sich dagegen, ein Kind mit Gendefekt zu bekommen – wenige bewusst dafür. Zwei Mütter erzählen.

Der Moment der Gewissheit ist nun fast fünf Jahre her. An das Gefühl erinnert sich Jasmin Nebl noch sehr genau. "Es war ein Schock", sagt die heute 38-Jährige. "Ich habe erst einmal nur geweint." Es ist Nebls zweite Schwangerschaft, eben hat ein Bluttest bestätigt, dass ihr ungeborenes Kind einen Gendefekt hat: Trisomie 21, das Downsyndrom. Jasmin Nebl ist da gerade in der 16. Schwangerschaftswoche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .