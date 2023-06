Brennender Lkw auf der A8 sorgt für Verkehrschaos bei Gersthofen

Am frühen Mittwochmorgen bricht an einem Lkw auf der A8 bei Gersthofen Feuer aus. Die Löscharbeiten sind aufgrund der Ladung kompliziert und aufwendig.

Immer noch kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staus auf der A8, B2 und B17 im Bereich Augsburg. Ein Lkw war in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg-West und -Ost in Brand geraten. Die Strecke in Richtung München musste bis 5 Uhr komplett gesperrt werden. Aufgrund des Rückstaus hat es zudem vier weitere Unfälle gegeben. Zurzeit ist die mittlere und linke Spur zwar wieder freigegeben, vor allem aber in Gersthofen wälzt sich immer noch eine kilometerlange Blechlawine in Richtung Augsburg.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw nach Auskunft der Feuerwehr Augsburg im Bereich der Hinterachse bereits in Vollbrand. Laut Autobahnpolizei könnte ein technischer Defekt am Bremssystem die Ursache gewesen sein. Trotz schneller Erstmaßnahmen der Feuerwehr breitete sich das Feuer am gesamten Lkw und am Anhänger aus. Durch die enorme Hitzestrahlung wurde auch die angrenzende Böschung in Brand gesetzt. Im Einsatz waren acht Atemschutzgeräteträger, die das Feuer mit drei Rohren bekämpften. Für die Löscharbeiten war auch die Drehleiter im Einsatz. Ein großes Problem stellte dabei die Ladung des Lastwagens dar.

Lkw-Unfall auf der A8: E-Bikes und Sektflaschen waren geladen

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Aufbau des Lkw erst mit Säbelsägen und einem Trennschleifer geöffnet werden musste. Für die Bekämpfung von sehr unzugänglichen Stellen kamen sogenannte Fog-Nails zum Einsatz. Dabei handelt es sich um etwa 50 Zentimeter lange Stahlnägel mit Wasseranschluss, durch welche Löschmittel in unzugängliche Hohlräume oder Dehnfugen gepumpt werden kann. Die Beladung des Lkw war zum größten Teil unklar, da der Fahrer über seine Ladung keine Auskunft geben konnte. Aus den Transportdokumenten konnte nur entnommen werden, dass unter anderem Lithium-Akkus und CO 2 -Gasflaschen transportiert wurden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass unter anderem E-Bikes, Rasenmäher, Elektronikkomponenten und Sektflaschen geladen waren.

Zudem war aus dem etwa 500 Liter fassenden Tank eine nicht unerhebliche Menge Kraftstoff ausgetreten. Zurzeit ist das Wasserwirtschaftsamt vor Ort, um zu begutachten, ob Erdreich abgetragen werden muss. Die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge wurde durch den Abrollbehälter Wasser der Berufsfeuerwehr und ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen sichergestellt. Zudem sicherten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gersthofen und Neusäß die Unfallstelle und kontrollierten mit Verkehrssicherungsanhängern den Verkehr an der Einsatzstelle.