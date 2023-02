Augsburg/Donauwörth

vor 1 Min.

Einen Monat (fast) keine Züge: Das sollten Pendler wissen

Zwischen Meitingen und Augsburg fahren in den nächsten Wochen so gut wie keine Züge, nur noch Busse. Der Grund dafür sind unter anderem Oberleitungsarbeiten in Meitingen.

Plus Zwischen Augsburg und Meitingen fahren in den nächsten vier Wochen so gut wie keine Züge, nur Busse. Das sollten Pendler wissen, die nicht aufs Auto umsteigen.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Wer regelmäßig zwischen Augsburg und Donauwörth mit dem Zug pendelt, braucht in den nächsten Wochen starke Nerven. Die Deutsche Bahn erneuert Oberleitungen und arbeitet an Bahnsteigen. Die Folge: Vom 15. Februar bis zum 14. März ist die Strecke zwischen Augsburg und Meitingen für Go-Ahead komplett gesperrt, Züge fahren in dieser Zeit keine. Stattdessen müssen Pendlerinnen und Pendler auf den Bus umsteigen.

