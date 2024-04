Augsburg

vor 36 Min.

Flüchtlinge: Landrat Sailer will vom Freistaat Geld zurück

Plus Immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer beschäftigen den Landkreis. In der jüngsten Sitzung dazu beschwert sich Landrat Sailer massiv über den Freistaat.

Von Bianca Dimarsico

Seit Jahren beschäftigen sich Landkreise mit Geflüchteten und deren Unterbringung. So auch in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Landratsamt Augsburg. Wie Jugendamtsleiter Ludwig Elsner erklärt, ist die Zahl der eingereisten unbegleiteten Minderjährigen aus dem Ausland gestiegen - in ganz Deutschland, aber auch im Augsburger Land. Landrat Martin Sailer wirft dem Freistaat in diesem Kontext mangelnde Unterstützung vor. Es könnte zu einem Rechtsstreit kommen.

Im März vergangenen Jahres waren im Landkreis Augsburg 48 unbegleitete minderjährige Ausländer gemeldet. In diesem Jahr ist die Zahl auf 87 gestiegen. "Dieser Trend reißt nicht ab", sagt Elsner im Gremium. Es spreche nichts dafür, dass die Migration in dieser Altersgruppe abbreche. Mit dem einsetzenden Frühjahr sei generell mit einer verstärkten Fluchtbewegung nach Deutschland zu rechnen. Um den Bedarf stemmen zu können, mietete das Amt für Jugend und Familie selbst Immobilien an und übernahm an acht Standorten die Trägerschaft für 61 Plätze. Davon sind aktuell 38 Plätze belegt. Laut Elsner sei man mit Schlafplätzen gut ausgestattet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen