Grünholderschützen sorgen beim Augsburger Plärrerumzug für Begeisterung

Schon seit 2010 sind die Grünholderschützen aus Gablingen mit Fahne und Königen beim Plärrerumzug in Augsburg dabei. Fähnrich Gerhard Scherer, wohl einer der Besten im Landkreis, ist seit mehr als 30 Jahren im Einsatz und sagt: "Bei Schützen- oder Feuerwehrfesten gibt es -zig Fahnenabordnungen, hier hast Du schon so was wie ein Alleinstellungsmerkmal.“ Und das genießt der Fähnrich: Immer wieder machen seine zwei Begleiter Platz, Scherer geht leicht in die Hocke und lässt die Fahne derart kreisen, dass die fast den Boden berührt. "Das Allerwichtigste ist, den Mast mitzudrehen, damit sich die Fahne nicht aufrollt", führt er aus, "und bloß nicht das Gleichgewicht verlieren".

Icon Vergrößern Genau an der Stelle hat der Fahnenmast im vergangenen Jahr nach 50 Jahren den Dienst quittiert. Foto: Reinhard Breu Icon Schließen Schließen Genau an der Stelle hat der Fahnenmast im vergangenen Jahr nach 50 Jahren den Dienst quittiert. Foto: Reinhard Breu

Quittiert wird die Anstrengung durch tosenden Beifall. Nachdem 2023 unter den Augen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der damals dabei war, der 50 Jahre alte Fahnenmast seinen Dienst quittiert hatte, hat der Verein einen neuen angeschafft. Wichtiger als die Fahne sind in einem Schützenverein aber der König mit seiner Liesl. Und die sind bei den Schmuttertalern auch nicht ohne: Seit von gut zehn Jahren die alte Schützenkette "abgeschlossen" wurde, werden die Taler an eine Neue angebracht. Beide Ketten kommen bei einem Umzug zum Einsatz. Schützenkönig Tobias Rager trägt die Große, Liesl Yasmin Reiner die neue Kette, beide glänzten in Augsburg um die Wette. Reinhard Breu