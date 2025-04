Nahverkehr: Was bedeuten die Fusionspläne von AVV und MVV für Augsburg?

Die Stadt Augsburg möchte mehr Klarheit haben, welche Auswirkungen eine mögliche Fusion zwischen Augsburger und Münchner Verkehrsverbund für den Nahverkehr in Augsburg hätte. Bisher gibt es eine Vorstudie, die AVV und MVV gemeinsam erarbeitet haben (wir berichteten), im Detail gibt es aber noch keine Betrachtung zu den Auswirkungen auf alle Fahrgastgruppen in Augsburg. Man wolle dazu mehr Klarheit, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) zuletzt im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats, zumal „die Interessen nicht zwingend deckungsgleich sind“.

Die Debatte über eine Fusion läuft seit Sommer, als Landrat und AVV-Aufsichtsratsvorsitzender Martin Sailer (CSU) überraschend vorgeprescht war. Allerdings gibt es noch Unklarheiten. Ein Punkt ist, ob der Freistaat Bayern absehbare Verluste mit übernehmen würde. Hintergrund: Bisher müssen Kunden für eine Fahrt von der Haustür in Augsburg bis zum Arbeitsplatz in München drei Tickets (AVV, Bahn, MVV) kaufen. Jeder Ticketpreis berechnet sich aus einer Basis- und einer Entfernungskomponente - gibt es nur noch ein Ticket, gibt es nur noch eine Basiskomponente. Kunden zahlen weniger, die Verkehrsunternehmen haben Verluste.

Augsburg Die Fusions-Diskussion braucht Fakten Stefan Krog

Sailer sagte vor einigen Wochen, dass sich Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) eine Kostenbeteiligung des Freistaats vorstellen könnte, sollte es dafür eine politische Mehrheit geben. Das Verkehrsministerium hatte eine Verlustübernahme bisher strikt abgelehnt. Inzwischen heißt es aus dem Ministerium, dass man sich dazu aktuell nicht äußere. Hintergrund dürfte die noch unklare künftige Finanzlage im nächsten Haushalt sein. Die Rede ist bei Insidern von bis zu elf Millionen Euro, die auch durch die Vereinheitlichung der Infrastruktur bei den Gesellschaftern spürbar werden. Sailer hofft auf eine Entscheidung im Lauf des Jahres.

Die Stadt München würde sich über eine AVV-Erweiterung freuen

Aus dem Münchner Rathaus wird angedeutet, dass man ein Engagement des Freistaats für gut vorstellbar hält. Die Kommunen seien für Bus, Tram und U-Bahn zuständig, der Freistaat für die Bahn, so der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf Anfrage. Sinnvoll sei darum ein „Gesamtpaket“. Das Hauptziel der Stadt München sei, mehr Pendler vom Auto in den öffentlichen Verkehr zu bringen - vermutlich auch, um die Münchner Straßen von Umlandpendlern zu entlasten. Insofern stünden München und der MVV einer „Erweiterung durch den AVV grundsätzlich positiv gegenüber“.

Für Fahrgäste, die zwischen den beiden Verbundgebieten fahren, wäre eine Fusion mit Vorteilen verbunden. Was die Auswirkungen auf Fahrten in der Stadt und im Raum Augsburg betrifft, gäbe es Gewinner und Verlierer. Der frühere Münchner Stadtwerkechef Herbert König, der vor 40 Jahren zu Beginn seiner Karriere Gründungsgeschäftsführer des AVV war, kritisiert unter anderem, dass Familien, die außerhalb der Hauptverkehrszeiten aus dem Umland nach Augsburg wollen, künftig teurer wegkommen. Grund sind andere Mitnahmeregelungen beim Münchner Gruppenticket. Monatstickets sind im MVV hingegen günstiger.

AVV-Fusion: Die Stadt Augsburg hat Vorstellungen zum Ausgleich

Insgesamt würde bei einer Fusion die Münchner Tarifsystematik auf den Raum Augsburg übertragen - Augsburg wäre dann eine Zone im Münchner Tarif-Ringsystem. Sonderregelungen wie der kostenlose Innenstadt-Nahverkehr in Augsburg wären dann wohl nicht mehr möglich. Wirtschaftsreferent Hübschle hatte bereits erklärt, dass man sich dann im Gegenzug Gedanken über eine Verlängerung der Kurzstrecke in Augsburg um eine Haltestelle machen müsse. Ein Vorteil der Münchner Regelung wäre, dass dann zwei Bahnhalte (etwa von Hochzoll zum Hauptbahnhof) als Kurzstrecke gelten würden. Bisher ist die Bahn außen vor. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte zuletzt aber schon deutlich gemacht, dass aus Augsburger Sicht noch Unklarheiten bestehen. Womöglich müsse man zu einzelnen Themen auch Sondervereinbarungen treffen, gleichzeitig wolle man sich verkehrlich nicht vom Umland abkoppeln. Bis zur Sommerpause sollen Ergebnisse vorliegen.

Aus der SPD-Fraktion im Augsburger Rathaus werden inzwischen Zweifel an den Vorteilen einer Fusion für die Augsburger formuliert. „Wir sind noch nicht so weit, dass wir Nein sagen, aber aktuell gibt es mehr Fragen als Antworten“, so Fraktionsvorsitzender Florian Freund. Er hält der Stadt bisher ein „sehr lautes Schweigen“ bei dem Thema vor. Die SPD im Kreistag von Aichach-Friedberg fordert bereits, das Projekt zu stoppen.

Ohne Klarheit zur Fusion gibt es gerade keine Bewegung

Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats kam das Thema Fusion zuletzt am Rande zur Sprache, nachdem unabhängig davon mögliche Änderungen im Tarifsystem seit Jahren immer wieder andiskutiert werden. Für die Untersuchung einer Ausweitung des Innenstadt-Gratis-Nahverkehrs, einer Wiedereinführung der Zone 10 oder eines vergünstigtes Park-and-Ride-Ticket habe man gerade keine Kapazitäten, so Hübschle. „Ich sehe politischen Unwillen, in das Thema reinzugehen“, ereiferte sich Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller. Man schiebe die Themen seit Jahren mit wechselnder Begründung vor sich her. Auch von der SPD kam die Botschaft, dass man dann eben schauen müsse, die Dinge extern untersuchen zu lassen. Hübschle konterte, dass die Fragestellungen ihre Berechtigung haben, externe Untersuchungen zum jetztigen Zeitpunkt aber „Geld für die Mülltonne“ seien, solange in Sachen AVV/MVV Unklarheit herrsche. Auch Schwarz-Grün stieß in dieses Horn. Letztlich wurde gegen die Stimme der AfD beschlossen, die Themen zu untersuchen, auf einen Zeitpunkt legte man sich aber nicht fest.