"Wanderpapst" Ulrich Lohrmann ist gestorben

Sein Leben lang wanderte er rund um Augsburg und gab seine Begeisterung für die Natur weiter. Ulrich Lohrmann wurde 88 Jahre alt.

Weit über 40 Jahre aktives Wanderleben ließen Ulrich Lohrmann zum Experten für Wandertouren rund um Augsburg werden. Bereits in seiner Kindheit in Baden-Württemberg wuchs er durch seinen Vater in die „Lauferei“ hinein, wie er einmal erzählte, auch mit Frau und Kindern fuhr er später sonntags regelmäßig in die Berge. Als er beruflich zur Stadt Augsburg kam, musste er erkennen, dass es dort noch keine Möglichkeiten zum angeleiteten Wandern gab. Als er den damaligen Leiter der Volkshochschule Augsburg kennenlernte, kam ihm die Idee, Wanderkurse anzubieten. Damit war er auf eine Marktlücke gestoßen. Jetzt ist der "Wanderpapst" Ulrich Lohrmann, der in der Eisenbahnersiedlung zwischen Neusäß und Augsburg zu Hause war, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Auf dem Höhepunkt der damaligen Wanderwelle gab es fünf Wandergruppen unter seiner Leitung. Als er altersbedingt die Wandergruppen aufgegeben hatte, wanderte er privat gerne weiter. Lange Jahre unterstützte er auch die ökumenische Wandergruppe seiner Frau Sigrid tatkräftig. Über 500 Wanderungen hat er für sie ausgearbeitet und hat sie das ein oder andere Mal auch begleitet. Aus seinem Expertenwissen sind auch einige Wanderführer entstanden, etwa zum Jakobusweg in der Region. Seine Touren führten rund um Augsburg, hinaus in die Westlichen Wälder und ins Wittelsbacher Land.

Die Schönheit der Natur hat Ulrich Lohrmann auch in Skizzen festgehalten

Zu einer besonderen Führung lud er noch im vergangenen Frühjahr ein. Immer wieder hat er auch mit dem Zeichenstift seine Eindrücke aus der Natur in einem Skizzenbuch festgehalten. Er wollte auch andere Naturliebhaber dazu anregen im Schmuttertal spazieren zu gehen, kleine Pausen einzulegen, um besonders schöne Ansichten zu zeichnen. Ein Bleistift und ein Block, mehr sei nicht nötig, um mit einer schnellen Handskizze ein kleines Kunstwerk entstehen zu lassen, erklärte er damals. Bis ins hohe Alter war sein Interesse an Heimat, Natur und Kunst ungebrochen. Ulrich Lohrmann hinterlässt seine Frau Sigrid, drei Kinder sowie Enkel und Urenkel.

