Reifen zerstochen: Auto wird abgeschleppt

Polizei sucht nach Unbekannten, die Reifen in Augsburg zerstochen haben.

Böse Überraschung für eine 33-Jährige, die ihr Auto in Augsburg am Freitag um die Mittagszeit zwischen den Anwesen Riedingerstraße 26 c und 26 d geparkt hatte. Als sie mit ihrem schwarzen VW Polo wieder weggefahren war, bemerkte sie nach ca. 500 Metern, dass ihr linker, hinterer Reifen platt war. Sie ließ ihr Fahrzeug zu einer Werkstatt nach Zusmarshausen schleppen. Dort wurde festgestellt, dass vier Löcher mit einem unbekannten Gegenstand in den Reifen gestochen wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. (AZ)