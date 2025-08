Stromausfall in 12.000 Haushalten – Versorgung wieder hergestellt

In mehreren Gemeinden im nördlichen Landkreis Augsburg war am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr der Strom ausgefallen, wie ein Sprecher der LEW mitteilte. Am Donnerstagmorgen ist klar: alle betroffenen Orte sind nun wieder mit Strom versorgt. Bei vier Kommunen hatten die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung allerdings bis in den späten Abend (circa 22.15 Uhr) gedauert. In den betroffenen Siedlungen Gablingens, Holzhausen und Weidenlohe, kam vorübergehend ein Stromaggregat zu Einsatz, heißt es.

Ursächlich war ein defektes Mittelspannungskabel in Gersthofen. Bei Leitungsumschaltungen, um den Kabeldefekt einzugrenzen, kam es zu Folgefehlern auf mehreren Mittelspannungskabeln. Diese können aufgrund von kurzzeitigen Spannungsveränderungen auf angrenzenden Kabeln eines Umspannwerksbezirks auftreten. Kurzzeitig waren bis zu 12.000 Haushalte gleichzeitig von Ausfällen betroffen.

Diese Orte im Augsburger Land waren von dem Stromausfall betroffen

In folgenden Orten war der Strom zum Teil ausgefallen: Langweid, Gersthofen, Neusäß Richtung Täfertingen samt Therme Titania, das Gersthofer Gewerbegebiet am Autobahnkreuz in Gersthofen mit Hery-Park und südlich davon, Gablingen, Biberbach und Aystetten.

Noch ist Stromausfall in Teilen Gersthofens, Gablingen und Langweid

Das Team der Netzleitstelle von LVN hatte gemeinsam mit Einsatzkräften mehrerer Betriebsstellen sofort damit begonnen, die Stromversorgung durch Umschaltungen auf andere Leitungen wiederherzustellen. Laut LEW wird die Wiederherstellung der Stromversorgung bis in die Nacht hinein dauern, hieß es am Mittwoch.

Zu später Stunden waren noch immer vom Stromausfall betroffen: Gablingen mit den Ortsteilen Lützelburg, Siedlung, Holzhausen, die Langweider Ortsteile Achsheim und Eggelhof, die Biberbacher Ortsteile Eisenbrechtshofen und Zollsiedlung und die Gersthofener Ortsteile Peterhof und Rettenbergen.

Die betroffenen Kommunen, der Landkreis sowie die Behörden waren informiert.

Tipps bei einem Stromausfall

Für die Haushalte weist LEW Verteilnetz auf folgende Vorsichtsmaßnahmen bei einem Stromausfall hin:

Schalten Sie alle Elektrogeräte, wie den Herd, Werkzeuge oder das Bügeleisen aus. Wenn der Strom wieder fließt, vermeiden Sie somit gefährliche Materialschäden an den Geräten.

Schalten Sie zudem den Fernseher und Ihre PC aus oder nehmen Sie sie ganz vom Netzbetrieb. Hier kann es beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu Spannungsspitzen kommen, die die empfindlichen Geräte beschädigen könnten.

Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank und die Gefriertruhe geschlossen sind, um Kälteverluste zu vermeiden.

Lassen Sie eine Lampe oder ein Radio eingeschaltet, damit Sie mitbekommen, wann die Stromversorgung wieder funktioniert.

Vorsicht mit Kerzen: Notfalls können auch Kerzen Abhilfe schaffen, aber mit offenem Feuer sollte in geschlossenen Räumen vorsichtig umgegangen werden. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen. Stellen Sie sie standsicher und fern von brennbaren Materialien auf.