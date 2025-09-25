Vortrag über Photovoltaik und intelligente Speicher

Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wollen die Kraft der Sonne zur eigenen Energieversorgung nutzen. Doch es muss technisch, (steuer-)rechtlich und konzeptionell einiges beachtet werden, bevor eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) optimal Strom für das Eigenheim produzieren kann.

Um die konkreten Möglichkeiten aufzuzeigen, organisiert der Landkreis Augsburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg am Mittwoch, 8. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, einen kostenfreien Online-Vortrag für Privathaushalte zum Thema „Photovoltaik und intelligente Speicher“. Das Angebot richtet sich an alle, die passende Informationen bezüglich der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach suchen.

Der Referent ist von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie

Im Vortrag erläutert Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), welche Anwendungen es im eigenen Haushalt für den Solarstrom gibt und wie sowohl Eigenverbrauchs- als auch Autarkiequoten deutlich gesteigert werden können. Alle Möglichkeiten werden sowohl einzeln als auch in der optimierten Gesamtschau dargestellt und mit hilfreichen kostenlosen Online-Berechnungstools abgebildet.

Auch steuerliche Aspekte werden bei dem kostenlosen Vortrag behandelt

Ebenso wird auf wichtige steuerliche Aspekte eingegangen und erklärt, wie man mit etwas größeren Speichern möglichen Abregelungen aufgrund von negativen Börsenpreisen begegnen kann.

Die Veranstaltung richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie der Stadt Augsburg. Die Teilnahme am Online-Vortrag ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist aber eine Anmeldung unter https://doo.net/veranstaltung/173374/buchung erforderlich. Zur Teilnahme benötigen Interessierte einen PC oder ein Notebook mit einer guten und stabilen Internetverbindung. Von Vorteil ist die zusätzliche Nutzung eines Headsets. Über einen Chat können Fragen gestellt werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung stehen online unter www.landkreis-augsburg.de/online-vortraege. (AZ)