Wie das "Phantom" den Profi geschlagen hat

Plus Sebastian Mayr aus Bonstetten gewinnt nach 17 Stunden und 44 Minuten das Race Across Niederösterreich über 604 Kilometer und 6225 Höhenmeter. Anstatt eines Siegerschecks gibt es eine Holzscheibe.

Manche würden derartige Strapazen niemals auf sich nehmen, Sebastian Mayr aus Bonstetten macht es immer wieder. Seine Frau hat ihn deshalb schon für bekloppt erklärt. Mittlerweile akzeptiert sie das Hobby ihres Ehegatten, der sich oft schon morgens um fünf Uhr im heimischen Keller zum Training auf das Indoor-Fahrrad schwingt. „Möglicherweise ist auch die Midlife-Crisis?“, lacht Mayr. Nein: „Ich weiß jetzt, dass mein Körper das kann.“

Jetzt hat es der 41-Jährige Vater von zwei Kindern (9 und 12 Jahre), der in der IT-Branche tätig ist, wieder getan. Nach dem letztjährigen vierten Platz beim Race Across Niederösterreich konnte er sich dieses Mal nun sogar über den Sieg bei diesem Rennen freuen. Und das im direkten Duell mit Lokalmatador und Profi Philipp Kaider, der die letzte Auflage gewonnen hatte und mehre Rekorde im Ultracycling hält.