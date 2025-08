Personalnot: Ausgerechnet in den Ferien dürfen weniger Gäste in die Gerfriedswelle

Die Nachricht kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Wegen Personalnot muss die maximale Kapazität an Badegästen in der Gerfriedswelle begrenzt werden. Das teilt die Stadt Gersthofen mit. Ausgerechnet mit Beginn der Sommerferien dürfen voraussichtlich weniger Gäste in das beliebte Freibad. Wie kommt das?

Krankheitsfälle, Urlaubszeit und Fachkräftemangel in der Gerfriedswelle

Man bemühe sich darum, allen ein sicheres Badeerlebnis zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gersthofen. Das bedeute aber, dass man die Kapazität begrenzen müsse. „Aktuell sehen wir uns allerdings mit besonderen Herausforderungen konfrontiert: Aufgrund vermehrter Krankheitsfälle, Urlaubszeit und des allgemein spürbaren Fachkräftemangels steht uns derzeit nur ein reduziertes Team zur Verfügung“, teilt die Stadt mit. Das Freibadpersonal gebe weiterhin sein Bestes, um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Um das sicherzustellen, werden in den nächsten Wochen in Spitzenzeiten Besucherbegrenzungen eingeführt, heißt es in der Mitteilung. Bedeutet: Wenn die maximale Anzahl an Badegästen erreicht ist, darf keiner mehr rein. Die Stadt bittet alle Badegäste um „Verständnis, Geduld und Rücksichtnahme“ - insbesondere gegenüber den Mitarbeitenden im Bad.

Immer wieder Einlassstopps in dem beliebten Freibad

Wie berichtet, kam es schon vor einigen Wochen zu Einlassstopps. Besonders Badegäste mit Saisonkarte ärgerten sich darüber, dass sie nicht mehr ins Bad durften, weil das teils schon am Vormittag voll war. Als Reaktion darauf änderte die Stadt das Ticketsystem. Inhaberinnen und Inhaber von Saisonkarten erhalten seither bevorzugten Zutritt zur Gerfriedswelle, teilte die Stadt mit. Wer eine Saisonkarte hat, darf durch einen eigenen Eingangsbereich in das Freibad. Allerdings: Hat das Bad seine Kapazität erreicht, wird niemand zusätzlich eingelassen. Erst wenn Badegäste das Bad wieder verlassen, dürfen neue Gäste hinein. Dann sollen Besitzer einer Saisonkarte bevorzugt werden.