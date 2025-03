Ausstellung „Böse Blumen“ eröffnet in Leitershofen

Der Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen eröffnet am Sonntag, 23. März, um 15 Uhr die Ausstellung „Böse Blumen“. Zu sehen sind Malerei und Großfotografien des Augsburgers Christof Rehm. Die Besucher erwartet eine ungewöhnliche Malerei: Großformatige Bilder, von Schwarztönen dominiert, spielen mit Material, Licht und Motiven. In vielen Schichten aufgetragen ist auf den ersten Blick vermeintlich wenig zu erkennen.

Doch je nach Lichteinfall und Perspektive ergeben sich vielfältige Wirkungen. Im Kontrast stehen Großformatfotos von Blüten und Pflanzen, die auf Kosten anderer Pflanzen gedeihen. Böse Blumen, wenn man so will. Auch eine zentrale Werkreihe der Malerei greift dies auf und trägt den Titel „Böse Blumen“. Christof Rehm, Jahrgang 1981, studierte Malerei an der Münchner Akademie der bildenden Künste bei den Professoren Karl Imhof und Günther Förg. Die Ausstellung ist bis 27. April samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, sowie nach Vereinbarung geöffnet. (AZ)