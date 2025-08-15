Was 13 Jugendliche aus Diedorf in Frankreich so alles erleben

Zu Beginn der bayerischen Sommerferien findet seit vielen Jahren der Jugendaustausch zwischen Diedorf und seiner französischen Partnergemeinde Bonchamp-lès-Laval statt. Diesmal waren die Deutschen zu Gast in Frankreich; die 13 Jugendlichen aus Diedorf und ihre Begleitpersonen erlebten am Zielort im Département Mayenne ein abwechslungsreiches Programm.

Nach der Begrüßung durch Mitglieder des dortigen Partnerschaftsvereins und ihren Gastfamilien standen Kennenlernspiele im Mittelpunkt. Wie Jugendleiter Théry Thaler erläutert, sei das in diesem Jahr besonders wichtig gewesen, da viele Diedorfer zum ersten Mal am Austausch teilgenommen hätten.

Das Motto heißt „Energie in Farben“

Eine gute Mischung aus vielen sportlichen Aktivitäten und der Beschäftigung mit dem übergreifenden Thema „Energie in Farben“ ließ keine Langeweile aufkommen. So ging es beispielsweise am „grünen“ Tag mit Gleis-Fahrrädern und reiner Muskelkraft entlang alter Bahngleise und es wurde auf einem See Tretboot gefahren.

Eine Fahrt ans Meer führte am „gelben“ Tag, der ganz im Zeichen von Sonne und Wärme stand, zum Gezeitenkraftwerk Usine de la Rance in der Nähe von Saint-Malo. Dort erhielten die Jugendlichen ausführliche Informationen über diese Art von Energiegewinnung. Großen Spaß bereitete anschließend das Kanufahren im Meer und der Kampf mit den Wellen. Alles über Blutspende und Organspende konnte man am „roten“ Tag anhand von Vorträgen erfahren. Am „blauen“ Tag durfte ein Besuch im Schwimmbad natürlich nicht fehlen.

Neben Sport und Spiel wurden von den Jugendlichen in Gruppenarbeit Plakate zum Themenbereich nachhaltige und erneuerbare Energien gestaltet. Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse präsentierten die jungen Leute ihren Gastgebern bei einem abschließenden Grillabend.

Neue Freundschaften werden geschlossen

Nach einer ereignisreichen Woche, in der neue Freundschaften geschlossen worden waren, verabredete man sich für 2026 in Diedorf. (AZ)

